Дочка Сінді Кроуфорд вийшла на подіум у золотій сукні

Дівчина впевнено продовжує підкорювати Олімп.

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21-річна дочка американської супермоделі Сінді Кроуфрд Кайя Гербер стала учасницею показу нової колекції французького модного будинку Celine у Лос-Анджелесі, а підтримати її прийшла вся родина, включаючи матір, батька Ренді Гербера та старшого брата Преслі.

Дівчина представила два образи. Перший — це золота коротка сукня з великими вирізами трохи нижче бюста і глибоким декольте. Образ доповнювала пара босоніжок на шпильці в тон.

Карі очі Каї були підкреслені темною підводкою, а вії рясно вкриті тушшю.

Фото: вулкан

Другий ансамбль був діловий образ. Вона одягла вкорочений білий топ з шикарною курткою і шкіряними штанями, що облягають. Під них вона взула шкіряні черевики, які ідеально поєднувалися з її брюками, створюючи майже цілісний силует. На руці дівчина мала чорну сумку, а очі закривали великі сонцезахисні окуляри. Як прикраса, блищав довгий ланцюжок кольору золота.

Фото: вулкан

Кайя сьогодні є однією з найперспективніших молодих моделей. За словами Сінді Кроуфорд, вона не робила зовсім нічого, щоб просувати дочку, використовуючи свої зв'язки, але щедро ділиться з нею професійними порадами.