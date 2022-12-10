Хайди Клум примерила яркий летний образ среди зимы (фото)

Знаменитость сочетала яркие цвета и принты.

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49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум примерила яркий образ среди зимы. Снимками в новом эффектном аутфите звезда подиума поделилась в своем Instagram с более чем 10 млн подписчиков.

Знаменитость продемонстрировала неоднозначный лук — желтый свитер с вишенками на груди, красную короткую шубку и мини-юбку с принтом зебры.

На ногах Клум были красные ботфорты. Волосы знаменитость оставила распущенными, а к яркому аутфиту добавила солнцезащитные очки с красной оправой.

[ + – ] Хайди Клум

Хайди Клум не только покоряет мировые подиумы, но и становится телеведущей известных программ.

Знаменитость часто показывает яркие и стильные образы. На Хэллоуин 2022 королева жуткого праздника облачилась в костюм дождевого червя. Между тем ее муж, музыкант Том Каулитц примерил наряд рыбака.

Напомним, Хайди Клум вместе с дочерью снялась в рекламе пижам. Лени пошла по стопам звездной матери и строит карьеру в сфере моделинга.

Также Фокус писал об идеальном образе для новогодних корпоративов 2022-23, который накануне продемонстрировала Хайди Клум.