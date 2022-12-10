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Стиль життя

Гайді Клум приміряла яскравий літній образ посеред зими (фото)

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Фото: Instagram/heidiklum | Гайді Клум

Знаменитість поєднала яскраві кольори та принти.

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49-річна німецька топмодель Гайді Клум приміряла яскравий образ посеред зими. Знімками в новому ефектному аутфіті зірка подіуму поділилася у своєму Instagram з понад 10 млн підписників.

Знаменитість продемонструвала неодназначний лук — жовтий светр з вишеньками на грудях, червону коротку шубку та мініспідницю з принтом зебри.

На ногах Клум були червоні ботфорти. Волосся знаменитість залишила розпущеним, а до яскравого аутфіту додала сонцезахисні окуляри з червоною оправою.

Гайді Клум

Гайді Клум не лише підкорює світові подіуми, а й часто стає телеведучою відомих програм.

Знаменитість часто демонструє яскраві та стильні образи. На Геловін 2022 королева моторошного свята вбралася в костюм дощового хробака. Тим часом її чоловік, музикант Том Каулітц приміряв вбрання рибака.

Нагадаємо, Гайді Клум разом з донькою знялася в рекламі піжам. Лені пішла стопами зіркової матері та будує кар'єру у сфері моделінгу.

Також Фокус писав про ідеальний образ для новорічних корпоративів 2022-23, який напередодні продемонструвала Гайді Клум.