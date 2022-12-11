На аукционе продали пару 165-летних джинсов Levi's, найденных на затопленном корабле

Прадедушки современных джинсов ушли с молотка за 114 тысяч долларов.

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На аукционе в Неваде, США, продали уникальный лот – 165-летние джинсы "Ливайс", которые нашли на месте кораблекрушения SS Central America, затонувшего в 1857 году. Об этом пишет Daily Mail.

За старинные штаны, изрядно подпорченные морской водой, выручили 114 тысяч долларов. Также на аукционе были проданы рубашки Brooks Brothers и крышка старейшего известного ящика для золота Wells Fargo.

Wells Fargo – это банковская холдинговая компания, которая существует до сих пор. Она предоставляет финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Входит в так называемую "большую четверку" банков США: вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.

Всего аукционный дом в Неваде продал предметы на сумму почти 1 миллион долларов. Все они были найдены на месте кораблекрушения.

Central America, известный также, как "Золотой корабль", использовался для перевозки золота в эпоху Калифорнийской золотой лихорадки, но был унесен ураганом, обрушившимся на Каролину, когда он направлялся в Нью-Йорк. Корабль затонул в Атлантическом океане.

Обломки корабля были найдены в 1988 году. И со дна были подняты более 270 предметов. В том числе и шахтерские штаны Levi Strauss, одни из первых, выпущенных Леви Страуссом, эмигрантом из Баварии в 1850-х.

Рабочие штаны, предшественники современных джинсов, конечно, отличаются фасоном. Например, на них нет петель для ремня, так как их носили с подтяжками, а ширинки в то время делались с пуговицами. На джинсах их пять. За время проведенное в морской воде в деревянном сундуке, джинсы поменяли цвету и покрылись пятнами, но это только добавило им историчности.

[ + – ] Первые джинсы Levi's отличались от современных Фото: Holabird Western Americana Collections

Эти джинсы являются старейшими из известных шахтерских тяжелых джинсов, которые когда-либо были найдены, и стали изюминкой аукциона. Всего за сокровища с затонувшего корабля сражались более 7500 участников.

Боб Эванс, главный научный сотрудник каждой подводной поисково-спасательной миссии, сказал, что эти предметы могут показаться обычными, но они позволяют заглянуть в повседневную жизнь пассажиров и экипажа, которые плыли на "Золотом корабле", начиная от рабочих золотых приисков до представителей высшего общества Сан-Франциско.

Около 425 человек, которые плыли на "Золотом корабле", погибли. 153 человека были спасены, когда "Золотой корабль" затонул во время урагана в сентябре 1857 года.

На протяжении десятилетий многие из вещей пассажиров и экипажа — некоторые до сих пор запечатаны в сейфах и пассажирских чемоданах, — сохранялись в холодной, лишенной кислорода среде.

В аукционном доме 165-летние джинсы уже назвали "золотым граалем" в мире джинсов. "Эти шахтерские джинсы — как первый флаг на Луне, исторический момент в истории", — сказали в аукционном доме.

"Мы можем точно датировать их, потому что знаем, что "Центральная Америка" затонула во время урагана в Атлантическом океане 12 сентября 1857 года. Более ранних джинсов с пятью пуговицами не существует", — сказали там.

[ + – ] Реклама первых джинсов Levi's Фото: Holabird Western Americana Collections

Существуют разногласия по поводу того, точно ли связаны джинсы с отцом современных синих джинсов, Леви Страуссом, поскольку они на 16 лет старше первой пары, официально произведенной его компанией Levi Strauss & Co. из Сан-Франциско в 1873 году.

Но эксперты полагают, что это очень ранняя версия того, что впоследствии стало культовыми джинсами.

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