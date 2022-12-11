На аукціоні продали кілька 165-річних джинсів Levi's, знайдених на затопленому кораблі

Прадіди сучасних джинсів пішли з молотка за 114 тисяч доларів.

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На аукціоні в Неваді, США, продали унікальний лот — 165-річні джинси "Левайс", які знайшли на місці аварії корабля SS Central America, що затонув у 1857 році. Про це пише Daily Mail.

За старовинні штани, неабияк зіпсовані морською водою, виручили 114 тисяч доларів. Також на аукціоні були продані сорочки Brooks Brothers та кришка найстарішої відомої скриньки для золота Wells Fargo.

Wells Fargo — це банківська холдингова компанія, яка існує досі. Вона надає фінансові та страхові послуги у США, Канаді та Пуерто-Ріко. Входить до так званої "великої четвірки" банків США: разом з Bank of America, Citigroup і JPMorgan Chase.

Загалом аукціонний будинок у Неваді продав предмети на суму майже 1 мільйон доларів. Всі вони були знайдені на місці аварії корабля.

Central America, відомий також, як "Золотий корабель", використовувався для перевезення золота в епоху Каліфорнійської золотої лихоманки, але був забраний ураганом, що стався в Кароліні, коли він прямував до Нью-Йорка. Корабель затонув у Атлантичному океані.

Уламки корабля було знайдено у 1988 році. З дна було піднято понад 270 предметів. Зокрема й шахтарські штани Levi Strauss, одні з перших, випущені Леві Страуссом, емігрантом із Баварії у 1850-х.

Робочі штани, попередники сучасних джинсів, звісно, відрізняються фасоном. Наприклад, на них немає петель для ременя, тому що їх носили з підтяжками, а ширінки на той час робилися з ґудзиками. На джинсах їх п'ять. За час проведений у морській воді в дерев'яній скрині, джинси змінили кольори і вкрилися плямами, але це лише додало їм історичності.

[ + – ] Перші джинси Levi's відрізнялися від сучасних Фото: Holabird Western Americana Collections

Ці джинси є найстарішими з відомих шахтарських важких джинсів, які колись були знайдені, і стали родзинкою аукціону. Усього за скарби із затонулого корабля боролися понад 7500 учасників.

Боб Еванс, головний науковий співробітник кожної підводної пошуково-рятувальної місії, сказав, що ці предмети можуть здатися звичайними, але вони дозволяють зазирнути у повсякденне життя пасажирів та екіпажу, які пливли на "Золотому кораблі", починаючи від робітничих золотих копалень до представників вищого суспільства Сан Франциско.

Близько 425 людей, які пливли на "Золотому кораблі", загинули. 153 людей було врятовано, коли "Золотий корабель" затонув під час урагану у вересні 1857 року.

Протягом десятиліть багато речей пасажирів та екіпажу — деякі досі запечатані в сейфах та пасажирських валізах, — зберігалися в холодному, позбавленому кисню середовищі.

В аукціонному домі 165-річні джинси вже назвали "золотим граалем" у світі джинсів. "Ці шахтарські джинси як перший прапор на Місяці, історичний момент в історії", — сказали в аукціонному будинку.

"Ми можемо точно датувати їх, тому що знаємо, що "Центральна Америка" затонула під час урагану в Атлантичному океані 12 вересня 1857 року. Раніших джинсів із п'ятьма ґудзиками не існує", — сказали там.

[ + – ] Реклама перших джинсів Levi's Фото: Holabird Western Americana Collections

Існують розбіжності щодо того, чи точно пов'язані джинси з батьком сучасних синіх джинсів, Леві Страуссом, оскільки вони на 16 років старші за першу пару, офіційно вироблену його компанією Levi Strauss & Co. із Сан-Франциско у 1873 році.

Але експерти вважають, що це рання версія того, що згодом стало культовими джинсами.

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