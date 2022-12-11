В возрасте 96 лет скончалась мама певицы Шер

Именно Джорджия Голт поощряла свою дочь уйти в шоу-бизнес.

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Американская актриса, певица и модель Джорджия Голт умерла 10 декабря в возрасте 96 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщила певица Шер.

"Мама умерла", – написала знаменитость.

Еще в начале сентября 76-летняя певица сообщила в своем Twitter, что Джорджия была госпитализирована с пневмонией и страдала от повторяющихся проблем со здоровьем.

"Мама то и дело болеет. Она только что вышла из больницы. У нее была пневмония", — написала звезда, добавив, что "ей становится лучше".

На следующий день Шер вернулась в соцсети, чтобы поблагодарить своих поклонников за их молитвы и заверить их, что возвращение ее матери домой — это лучшее для нее.

Также известно, что Шер отдала дань уважения своей матери еще в 2013 году, выпустив на Lifetime документальный фильм под названием "Дорогая мама, люблю Шер".

В фильме, исполнительным продюсером которого выступила Шер, подробно рассказывается о детстве Холт в Арканзасе, ее певческой и актерской карьере в Лос-Анджелесе, когда она изо всех сил пыталась содержать свою дочь.

Она была замужем и разведена шесть раз — вышла замуж за своего первого мужа Джона Саркисяна через 19 лет после их развода, прежде чем снова расстаться с ним. Именно в браке с Саркисяном у них в 1946 году родилась Шерилин Саркисян – будущая Шер.

Напомним, Шер спровоцировала слухи о новом романе, выйдя в свет с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше ее на 40 лет.

Также Фокус писал о смерти 89-летнего отца Дженнифер Энистон.