У віці 96 років померла мама співачки Шер

Саме Джорджія Голт заохочувала свою дочку піти у шоу-бізнес.

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Американська актриса, співачка та модель Джорджія Голт померла 10 грудня у віці 96 років. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила співачка Шер.

"Мама померла", — написала знаменитість.

Ще на початку вересня 76-річна співачка повідомила у своєму Twitter, що Джорджія була госпіталізована з пневмонією і страждала від повторюваних проблем зі здоров'ям.

"Мама постійно хворіє. Вона щойно вийшла з лікарні. У неї була пневмонія", — написала зірка, додавши, що "їй стає краще".

Наступного дня Шер повернулася у соцмережі, щоб подякувати своїм шанувальникам за їхні молитви і запевнити їх, що повернення її матері додому — це найкраще для неї.

Також відомо, що Шер віддала шану своїй матері ще у 2013 році, випустивши на Lifetime документальний фільм під назвою "Дорога мамо, люблю Шер".

У фільмі, виконавчою продюсеркою якого виступила Шер, докладно розповідається про дитинство Голт в Арканзасі, її співочу та акторську кар'єру в Лос-Анджелесі, коли вона щосили намагалася утримувати свою дочку.

Вона була одружена і розлучена шість разів — вийшла заміж за свого першого чоловіка Джона Саркісяна через 19 років після їхнього розлучення, перш ніж знову розлучитися з ним. Саме у шлюбі з Саркісяном у них у 1946 році народилася Шерилін Саркісян — майбутня Шер.

Нагадаємо, Шер спровокувала чутки про новий роман, побачивши світ з музичним продюсером Олександром Едвардсом, який молодший за неї на 40 років.

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