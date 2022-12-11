Райан Рейнольдс трогательно высказался о Блейк Лайвли и детях

Актер, известный своим острым чувством юмора, трогательно поблагодарил свою семью за поддержку.

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46-летний американский актер Райан Рейнольдс во время получения престижной премии на церемонии People's Choice Awards, поблагодарил всю свою семью за поддержку. Он признался в любви своей маме Темми и трем братьям, а также своему отцу Джеймсу, умершему в 2015 году. Об этом сообщает Today.

Он поблагодарил всех людей, которые помогали ему на этом пути, прежде чем обратить внимание на самых близких ему людей.

"Было бы довольно небрежно, если бы я не упомянул, что все начинается с моей семьи и заканчивается моей семьей", — сказал он под аплодисменты публики.

Затем он поблагодарил покойного отца, отметив, что он был бы вне себя от радости, увидев, как растет его собственное наследие.

"Боже, если бы он мог видеть все, что происходит, его бы это не впечатлило. Он был бы потрясен своими тремя маленькими внучками", — сказал он.

Рейнольдс и его жена, 35-летняя актриса Блейк Лайвли являются родителями трех дочерей: 7-летняя Джеймс, 6-летняя Инес и 3-летняя Бетти. Сейчас звездная пара ждет четвертого ребенка.

"Я должен поблагодарить мою семью: Блейк и трех моих дочерей. Скоро будет четвертый ребенок. Если это произойдет сегодня вечером, пока я здесь, я буду искать кушетку, чтобы немного поспать", — пошутил звезда "Дэдпула".

Рейнольдс, который высмеивал то, как утомительно иметь троих детей, затем стал серьезным.

"Но, Блейк, мои девочки, вы буквально мое сердце. Ты моя надежда. Ты мое счастье", — сказал он. "Я шучу, что моя семья утомляет меня, но на самом деле ты даешь мне больше сил, чем любой мужчина мог бы заслужить".

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Напомним, Райан Рейнольдс опубликовал праздничное фото, на котором они с Блейк Лайвли встретились с Сантой и миссис Клаус.

Также Фокус писал о трогательном обращении беременной Блейк Лайвли к Райану Рейнольдсу.