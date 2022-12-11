Раян Рейнольдс зворушливо висловився про Блейк Лайвлі та дітей

Актор, відомий своїм гострим почуттям гумору, зворушливо подякував своїй родині за підтримку.

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46-річний американський актор Раян Рейнольдс під час отримання престижної премії на церемонії People's Choice Awards подякував усій своїй сім'ї за підтримку. Він подякував своїй мамі Теммі та трьом братам, а також своєму батькові Джеймсу, який помер у 2015 році. Про це повідомляє Today.

Він подякував усім людям, які допомагали йому на цьому шляху, перш ніж звернути увагу на найближчих йому людей.

"Було б досить недбало, якби я не згадав, що все починається з моєї родини і закінчується моєю родиною", — сказав він під оплески публіки.

Потім він подякував покійному батькові, зазначивши, що він був би неймовірно радий, побачивши, як росте його власна спадщина.

"Боже, якби він міг бачити все, що відбувається, його б це не вразило. Він був би вражений своїми трьома маленькими онуками", — сказав він.

Рейнольдс та його дружина, 35-річна актриса Блейк Лайвлі є батьками трьох дочок: 7-річна Джеймс, 6-річна Інес та 3-річна Бетті. Зараз зіркова пара чекає на четверту дитину.

"Я повинен подякувати моїй родині: Блейк і трьом моїм дочкам. Незабаром буде четверта дитина. Якщо це відбудеться сьогодні ввечері, поки я тут, я шукатиму кушетку, щоб трохи поспати", — пожартував зірка "Дедпула".

Рейнольдс, який висміював те, як утомливо мати трьох дітей, став серйозним.

"Але, Блейк, мої дівчатка, ви буквально моє серце. Ти моя надія. Ти моє щастя", — сказав він. "Я жартую, що моя сім'я втомлює мене, але насправді ти даєш мені більше сил, ніж будь-хто міг би заслужити".

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Раян Рейнольдс опублікував святкове фото, на якому вони з Блейк Лайвлі зустрілися з Сантою та місіс Клаус.

Також Фокус писав про зворушливе звернення вагітної Блейк Лайвлі до Раяна Рейнольдса.