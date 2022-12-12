"Он все еще раздражителен". Эксперт проанализировала поведение Карла III (видео)

Тем временем жесты королевы-консорта Камиллы постоянно демонстрируют признаки беспокойства и нервозности.

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Эксперт по языку телодвижений проанализировала поведение нового короля Великобритании Карла III во время недавнего официального визита. Об этом пишет The Express.

"Король доказывает, что он все еще раздражителен и вспыльчив, но на этот раз сгоняет гнев на своей жене, а не на ручке, Чарльз демонстрирует здесь не только сложный характер, но и нелояльность. Называя свою жену "она", он разводит руки, чтобы продемонстрировать раздражение", — комментирует Джуди Джеймс видео, распространяющееся в Сети.

Во время королевского визита новоиспеченный монарх раздражительно попросил найти его супругу, королеву-консорта Камиллу Паркер-Боулз.

"Жена Карла — новая королева, и он устраивает публичную сцену, которая занижает ее статус", — добавляет эксперт по телодвижению.

Что касается поведения супруги монарха, то Джуди Джеймс отмечает, что она постоянно показывает признаки беспокойства и нервозности. Впрочем, Камилла поддерживает короля всеми возможными способами.

"Инциденты с ручкой могли показаться забавными, но это один из примеров раздражительности, зашедшей слишком далеко", — отмечает эксперт.

Напомним, Карл III избрал наказание для младшего сына, принца Гарри и его жены за выход скандального сериала о королевской семье.

Также Фокус писал о первой рождественской открытке короля Карла III и его жены.