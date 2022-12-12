"Він усе ще дратівливий". Експертка проаналізувала поведінку Карла ІІІ (відео)

Тим часом жести королеви-консорта Камілли постійно демонструють ознаки занепокоєння та нервозності.

Related video

Експертка з мови рухів тіла проаналізувала поведінку нового короля Великобританії Карла ІІІ під час нещодавнього офіційного візиту. Про це пише The Express.

"Король доводить, що він все ще дратівливий і запальний, але цього разу зганяє гнів на своїй дружині, а не на ручці, Чарльз демонструє тут не тільки складний характер, а й нелояльність. Називаючи свою дружину "вона", він розводить руки, щоб продемонструвати роздратування", — коментує Джуді Джеймс відео, яке поширюється в мережі.

Під час королівського візиту новоспечений монарх дратівливо попросив знайти його дружину, королеву-консорта Каміллу Паркер-Боулз.

"Дружина Карла — нова королева, і він влаштовує публічну сцену, яка занижує її статус", — додає експертка з мови рухів тіла.

Щодо поведінки дружини монарха, то Джуді Джеймс зазначає, що вона постійно показує ознаки занепокоєння та нервозності. Втім, Камілла підтримує короля всіма можливими способами.

"Інциденти з ручкою могли здатися кумедними, але це один із прикладів дратівливості, яка зайшла надто далеко", — зазначає експертка.

Нагадаємо, Карл ІІІ обрав покарання для меншого сина, принца Гаррі та його дружини за вихід скандального серіалу про королівську родину.

Також Фокус писав про першу різдвяну листівку короля Карла ІІІ та його дружини.