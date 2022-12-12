Какой жест используют Кейт Миддлтон и принц Уильям, чтобы выразить чувства на публике

Принц и принцесса Уэльские обычно очень сдержанны в проявлении эмоций, но иногда позволяют себе проявить чувства.

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О строгом этикете королевской семьи ходят легенды, но одно из важных негласных правил – минимум эмоций на публике. Так что король карл и королева-консорт, принц Уильям и Кейт Миддлтон обычно стараются не прикасаться друг к другу на публике.

Впрочем, делают они это еще и из-за того, что должны приветствовать большое количество людей и уделять им время, а, держась за руки, они не смогут этого делать свободно.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон позволяют себе на публике только один милый жест Фото: Getty Images

Также они не обнимаются на публике, и не проявляют излишнюю нежность к своим детям. Все это остается за закрытыми дверями, вне досягаемости камер папарацци.

Но принц Уильям и Кейт Миддлтон нашли выход. Они регулярно используют один милый жест, который окружающим говорит о их чувствах и заботе друг о друге больше, чем более демонстративные проявления чувств.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон позволяют себе на публике только один милый жест Фото: Getty

На многих снимках принца Уильяма и Кейт Миддлтон заметно, что супруги часто нежно кладут руки на спину друг другу. Этот жест неоднократно фиксировали фотографы.

Именно этот жест снова зафиксировали журналисты во время трехдневного визита принца и принцессы Уэльских в США. На церемонии вручения премии The Earthshot Prize 2022 в последний день своего визита принц положил Кейт руку на плечо. Этот снимок потом появился и в их официальном Instagram.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон позволяют себе на публике только один милый жест Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, о сдержанности членов королевской семьи говорила и Меган Маркл в своем новом сериале, которые рассказывает об их с принцем Гарри жизни в Америке. Она пожаловалась, что Кейт Миддлтон не захотела обниматься с ней при встрече.

Сама Меган Маркл, как заметили журналисты, часто касается мужа на публике, берет его под руку, или за руку. Не стесняются герцоги Сассекские и публичных поцелуев.