Какой жест используют Кейт Миддлтон и принц Уильям, чтобы выразить чувства на публике
Принц и принцесса Уэльские обычно очень сдержанны в проявлении эмоций, но иногда позволяют себе проявить чувства.
О строгом этикете королевской семьи ходят легенды, но одно из важных негласных правил – минимум эмоций на публике. Так что король карл и королева-консорт, принц Уильям и Кейт Миддлтон обычно стараются не прикасаться друг к другу на публике.
Впрочем, делают они это еще и из-за того, что должны приветствовать большое количество людей и уделять им время, а, держась за руки, они не смогут этого делать свободно.
Также они не обнимаются на публике, и не проявляют излишнюю нежность к своим детям. Все это остается за закрытыми дверями, вне досягаемости камер папарацци.
Но принц Уильям и Кейт Миддлтон нашли выход. Они регулярно используют один милый жест, который окружающим говорит о их чувствах и заботе друг о друге больше, чем более демонстративные проявления чувств.
На многих снимках принца Уильяма и Кейт Миддлтон заметно, что супруги часто нежно кладут руки на спину друг другу. Этот жест неоднократно фиксировали фотографы.
Именно этот жест снова зафиксировали журналисты во время трехдневного визита принца и принцессы Уэльских в США. На церемонии вручения премии The Earthshot Prize 2022 в последний день своего визита принц положил Кейт руку на плечо. Этот снимок потом появился и в их официальном Instagram.
Напомним, о сдержанности членов королевской семьи говорила и Меган Маркл в своем новом сериале, которые рассказывает об их с принцем Гарри жизни в Америке. Она пожаловалась, что Кейт Миддлтон не захотела обниматься с ней при встрече.
Сама Меган Маркл, как заметили журналисты, часто касается мужа на публике, берет его под руку, или за руку. Не стесняются герцоги Сассекские и публичных поцелуев.