Який жест використовують Кейт Міддлтон і принц Вільям, щоб висловити почуття на публіці

Принц і принцеса Уельські зазвичай дуже стримані в прояві емоцій, але іноді дозволяють виявити почуття.

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Про суворий етикет королівської сім'ї ходять легенди, але одне з важливих негласних правил — мінімум емоцій на публіці. Так що король Карл і королева-консорт, принц Вільям і Кейт Міддлтон зазвичай намагаються не торкатися одне одного на публіці.

Утім, роблять вони це ще й через те, що мають вітати велику кількість людей і приділяти їм час, а, тримаючись за руки, вони не зможуть цього робити вільно.

[ + – ] Принц Вільям і Кейт Міддлтон дозволяють собі на публіці лише один милий жест Фото: Getty Images

Також вони не обіймаються на публіці та не виявляють зайву ніжність до своїх дітей. Усе це залишається за зачиненими дверима, поза досяжністю камер папараці.

Але принц Вільям і Кейт Міддлтон знайшли вихід. Вони регулярно використовують один милий жест, який оточує говорить про їхні почуття й турботу одне про одного більше, ніж більш демонстративні прояви почуттів.

[ + – ] Принц Вільям і Кейт Міддлтон дозволяють собі на публіці лише один милий жест Фото: Getty

На багатьох знімках принца Вільяма та Кейт Міддлтон помітно, що подружжя часто ніжно кладе руки на спину одне одному. Цей жест неодноразово фіксували фотографи.

Саме цей жест знову зафіксували журналісти під час триденного візиту принца та принцеси Уельських у США. На церемонії вручення премії The Earthshot Prize 2022 в останній день свого візиту принц поклав руку на плече Кейт. Цей знімок потім з'явився і в їхньому офіційному Instagram.

[ + – ] Принц Вільям і Кейт Міддлтон дозволяють собі на публіці лише один милий жест Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нагадаємо, про стриманість членів королівської родини говорила й Меган Маркл у своєму новому серіалі, які розповідає про їхнє з принцом Гаррі життя в Америці. Вона поскаржилася, що Кейт Міддлтон не захотіла обійматися з нею під час зустрічі.

Сама Меган Маркл, як зауважили журналісти, часто торкається чоловіка на публіці, бере його під руку чи за руку. Не соромляться герцоги Сассекські й публічних поцілунків.