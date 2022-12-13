Дуа Липа и Джек Харлоу начали встречаться, — СМИ

Рэпер раньше посвятил певице песню.

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27-летняя британская певица Дуа Липа и 24-летний американский рэпер Джек Харлоу начали встречаться. Об этом пишет Marca.

Как сообщается, знаменитости сблизились после бранча Variety Hitmakers в Лос-Анджелесе. По данным западных таблоидов, с тех пор музыканты постоянно общаются.

В частности, инсайдеры, близкие к паре, рассказывают, что рэпер был "очень заинтересован в ней и собирался продолжать". Для этого Харлоу прилетел в Нью-Йорк 9 декабря 2022 и встретился с Дуа Липой после ее концерта. Через день пару заметили за ланчем в Нью-Йорке.

Кроме этого, стало известно, что 24-летний рэпер собирается сделать все возможное, ведь постоянно был поклонником британской певицы. А весной 2022 Харлоу даже посвятил артистке песню, которую так и назвал — Dua Lipa. Перед этим музыкант согласовал этот вопрос с певицей по FaceTime.

[ + – ] Дуа Липа и Джек Харлоу Фото: Getty Images

В конце 2021 года Дуа Липа разошлась с Анваром Хадидом после двух с половиной лет отношений. Как сообщалось, пара не согласовала свои наполненные рабочие графики.

После этого певице несколько раз приписывали романы с известными актерами и комиками, однако Дуа Липа официально их не подтверждала.

[ + – ] Джек Харлоу посвятил песню Дуа Липе

Напомним, Дуа Липа показала, как носить мужские вещи.

Также Фокус писал о фото Дуа Липы без макияжа и фильтров.