Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Дуа Ліпа та Джек Гарлоу почали зустрічатися, — ЗМІ

Дуа Ліпа і Джек Харлоу, Дуа Ліпа і Джек Харлоу зустрічаються, з ким зустрічається дуа ліпа, бойфренд дуа ліпи
Фото: Getty Images | Дуа Ліпа і Джек Харлоу

Репер раніше присвятив співачці пісню.

Related video

27-річна британська співачка Дуа Ліпа та 24-річний американський репер Джек Гарлоу почали зустрічатися. Про це пише Мarca.

Як повідомляється, знаменитості зблизилися після бранчу Variety Hitmakers у Лос-Анджелесі. За даними західних таблоїдів, з того часу музиканти постійно спілкуються.

Зокрема інсайдери, близькі до пари, розповідають, що репер був "дуже зацікавлений у ній та збирався прововжувати". Для цього Гарлоу прилетів до Нью-Йорка 9 грудня 2022 та зустрівся з Дуа Ліпою після її концерту. Через день пару помітили за ланчем у Нью-Йорку.

Окрім цього, стало відомо, що 24-річний репер збирається зробити все можливе, адже постійно був прихильником британської співачки. А навесні 2022 Гарлоу навіть присвятив артистці пісню, яку так і назвав — Dua Lipa. Перед цим музикант узгодив це питання зі співачкою по FaceTime.

Дуа Ліпа та Джек Гарлоу Fullscreen
Дуа Ліпа та Джек Гарлоу
Фото: Getty Images

Наприкінці 2021 Дуа Ліпа розійшлася з Анваром Хадідом після двох з половиною років стосунків. Як повідомлялося, пара не узгодила свої наповнені робочі графіки.

Після цього співачці кілька разів приписували роман з відомими акторами та коміками, проте офіційно Дуа Ліпа їх не підтверджувала.

Джек Гарлоу присвятив пісню Дуа Ліпі

Нагадаємо, Дуа Ліпа показала, як носити чоловічі речі.

Також Фокус писав про фото Дуа Ліпи без макіяжу та фільтрів.