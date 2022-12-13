Дуа Ліпа та Джек Гарлоу почали зустрічатися, — ЗМІ

Репер раніше присвятив співачці пісню.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа та 24-річний американський репер Джек Гарлоу почали зустрічатися. Про це пише Мarca.

Як повідомляється, знаменитості зблизилися після бранчу Variety Hitmakers у Лос-Анджелесі. За даними західних таблоїдів, з того часу музиканти постійно спілкуються.

Зокрема інсайдери, близькі до пари, розповідають, що репер був "дуже зацікавлений у ній та збирався прововжувати". Для цього Гарлоу прилетів до Нью-Йорка 9 грудня 2022 та зустрівся з Дуа Ліпою після її концерту. Через день пару помітили за ланчем у Нью-Йорку.

Окрім цього, стало відомо, що 24-річний репер збирається зробити все можливе, адже постійно був прихильником британської співачки. А навесні 2022 Гарлоу навіть присвятив артистці пісню, яку так і назвав — Dua Lipa. Перед цим музикант узгодив це питання зі співачкою по FaceTime.

[ + – ] Дуа Ліпа та Джек Гарлоу Фото: Getty Images

Наприкінці 2021 Дуа Ліпа розійшлася з Анваром Хадідом після двох з половиною років стосунків. Як повідомлялося, пара не узгодила свої наповнені робочі графіки.

Після цього співачці кілька разів приписували роман з відомими акторами та коміками, проте офіційно Дуа Ліпа їх не підтверджувала.

[ + – ] Джек Гарлоу присвятив пісню Дуа Ліпі

Нагадаємо, Дуа Ліпа показала, як носити чоловічі речі.

Також Фокус писав про фото Дуа Ліпи без макіяжу та фільтрів.