Звезда сериала "Уэнздей" Кристина Риччи отпраздновала первый день рождения дочери

Дочь знаменитости празднует свой первый день рождения.

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На днях дочь 42-летней американской актрисы Кристины Риччи и ее мужа-стилиста Марка Хэмптона отпраздновала свой первый день рождения. По этому случаю звездная мама трогательно поздравила малышку Клео в своем Instagram-аккаунте и опубликовала редкий снимок ребенка. Об этом пишет People.

"Этому маленькому ребенку-мечте сегодня исполняется 1 год! – написала звезда сериала "Уэнздей" под фото. — Она – подарок вселенной. Она открыла наши сердца".

На фото очаровательная Клео, которая смотрит прямо в камеру в красно-белом полосатом свитере с нашивкой в виде панды, а также в уютной вязаной белой шапочке и бирюзовых штанах.

"Один круг вокруг солнца! Что за год", – супруг актрисы тоже выложил фото и поздравил дочь.

Также у Кристины есть восьмилетний сын Фредди от бывшего мужа Джеймса Хердегена.

Напомним, Кристина Риччи рассказала, как отреагировала на новости о начале полномасштабной войны в Украине.

Также Фокус писал, что Кристина Риччи продолжает спать в одной кровати с восьмилетним сыном. Звезда картины "Семейка Адамсов" призналась, что ее старший ребенок не может спать самостоятельно, в отличие дочери Клеопатры.