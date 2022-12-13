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Стиль життя

Зірка серіалу "Венздей" Крістіна Річчі відсвяткувала перший день народження доньки

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Фото: Instagram @riccigrams | Крістіна Річчі

Дочка знаменитості святкує свій перший день народження.

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Днями дочка 42-річної американської акторки Крістіни Річчі та її чоловіка-стиліста Марка Хемптона відсвяткувала свій перший день народження. З цієї нагоди зіркова мама зворушливо привітала малечу Клео у своєму Instagram-акаунті та опублікувала рідкісний знімок дитини. Про це пише People.

"Цій маленькій дитині-мрії сьогодні виповнюється 1 рік! — написала зірка серіалу "Венздей" під фото. — Вона — подарунок всесвіту. Вона відкрила наші серця".

На фото чарівна Клео, яка дивиться прямо в камеру в червоно-білому смугастому светрі з нашивкою у вигляді панди, а також у затишній в'язаній білій шапочці та бірюзових штанях.

"Одне коло навколо сонця! Що за рік", — чоловік акторки також виклав фото та привітав доньку.

Також у Крістіни є восьмирічний син Фредді від колишнього чоловіка Джеймса Хердегена.

Нагадаємо, Крістіна Річчі розповіла, як відреагувала на новини про початок повномасштабної війни в Україні.

Також Фокус писав, що Крістіна Річчі продовжує спати в одному ліжку з восьмирічним сином. Зірка картини "Сімейка Адамсів" зізналася, що її старша дитина не може спати самостійно, на відміну від дочки Клеопатри.