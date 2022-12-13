Нейтральные оттенки: Меган Маркл рассказала, почему не пыталась выделяться в королевской семье

Благодаря сериалу Netflix "Меган и Гарри" мы узнали о многих интересных моментах из жизни герцогини Сассекской в Британии.

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Стиль герцогини Сассекской в то время, когда она была высокопоставленным членом королевской семьи, обычно состоял из приглушенных тонов и приглушенных цветов. Теперь Меган рассказала, что была конкретная причина, по которой она одевалась в нейтральные оттенки: чтобы не выделяться выделяться среди остальных членов семьи. Об этом пишет Harpers Baazar.

В интервью герцогиня Сассекская поделилась, что даже если бы она хотела выделить — не смогла бы этого сделать, следуя протоколу. Меган говорит, что, появляясь на публичном мероприятии, где были и другие члены семьи, она не могла носить такой же оттенок наряда, как те, кто стоит выше ее по титулу.

И, разумеется, не при каких обстоятельствах не могла носить такой же цвет, в котором в этот же день и на этом же мероприятии появлялась королева Елизавета II. А монарх предпочитала надевать яркие пальто практически всех цветов радуги и делала это для того, чтобы быть в центре внимания.

[ + – ] Меган Маркл и королева Елизавета II Фото: Getty Images

"Так что я подумала: "Ну, а какой цвет они, вероятно, никогда не наденут? Верблюжий? Бежевый? Белый? Итак, я носила много приглушенных тонов, но это также было так, чтобы я могла просто слиться. Я не пытаюсь выделиться здесь. Так что нет никакой версии, что я присоединюсь к этой семье и попытаюсь не делать все возможное, чтобы вписаться в нее. Я не хочу смущать семью", — рассказала герцогиня Сассекская.

Оглядываясь назад на королевский гардероб Меган, особенно на мероприятиях, где присутствовали другие члены королевской семьи, можно увидеть, что он сосредоточен на классических оттенках коричневого, темно-синего, черного и белого.

Напомним, почему Меган Маркл не присоединилась к королевской семье в день смерти королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал об откровении Меган Маркл об отношениях с покойной бабушкой своего возлюбленного.