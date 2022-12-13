Нейтральні відтінки: Меган Маркл розповіла, чому не намагалася виділятися у королівській родині

Завдяки серіалу Netflix "Меган і Гаррі" ми дізналися про багато цікавих моментів із життя герцогині Сассекської у Британії.

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Стиль герцогині Сассекської в той час, коли вона була високопоставленим членом королівської сім'ї, зазвичай складався з приглушених тонів та приглушених кольорів. Тепер Меган розповіла, що була конкретна причина, через яку вона одягалася в нейтральні відтінки: щоб не виділятися серед решти членів сім'ї. Про це пише Harpers Baazar.

В інтерв'ю герцогиня Сассекська поділилася, що навіть якби вона хотіла виділитися, — не змогла б цього зробити, дотримуючись протоколу. Меган каже, що, з'являючись на публічному заході, де були й інші члени сім'ї, вона не могла носити такий же відтінок вбрання, як ті, хто стоїть вище за титулом.

І, зрозуміло, ні за яких обставин не могла носити такий самий колір, в якому цього ж дня і на цьому заході з'являлася королева Єлизавета II. А монархиня вважала за краще одягати яскраві пальта практично всіх кольорів веселки і робила це для того, щоб бути в центрі уваги.

[ + – ] Меган Маркл та королева Єлизавета II Фото: Getty Images

"Так що я подумала: "Ну, а який колір вони, мабуть, ніколи не одягнуть? Верблюжий? Бежевий? Білий? Отже, я носила багато приглушених тонів, але це було так, щоб я могла просто злитися. Я не намагаюся виділитися тут. Отже, немає жодної версії, що я приєднаюся до цієї сім'ї і спробую не робити все можливе, щоб вписатися до неї. Я не хочу бентежити сім'ю", — розповіла герцогиня Сассекська.

Озираючись назад на королівський гардероб Меган, особливо на заходах, де були присутні інші члени королівської родини, можна побачити, що він зосереджений на класичних відтінках коричневого, темно-синього, чорного та білого.

Нагадаємо, чому Меган Маркл не приєдналася до королівської родини у день смерті королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про одкровення Меган Маркл про стосунки з покійною бабусею свого коханого.