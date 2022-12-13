Стильное платье цвета фуксии: Джилл Байден в ярком образе выступила в Белом доме

Первая леди США обладает прекрасным чувством стиля и каждым своим выходом на публику это подтверждает.

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Первая леди США Джилл Байден приняла участие в мероприятии, которое состоялось в аудитории Южного суда в комплексе Белого дома в Вашингтоне. Речь шла о получении обновленной вакцины против COVID-19 в этот праздничный сезон, особенно для американцев от 50 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет жена президента США выбрала яркий образ. На ней было закрыто платье миди цвета фуксии с таким же поясом на талии. Свой аутфит Джилл дополнила замшевыми туфлями-челноками в тон платью.

В дополнение к яркому образу стали аксессуары первой леди. В ушах у нее были элегантные серьги, на шее – кулон с бриллиантом на тонкой золотой цепочке, а на руках – золотые браслеты и кольцо с камнями.

Джилл Байден сделала красивую укладку с локонами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Напомним, супруга президента США показала рождественские декорации, украшающие Белый дом. Это обязанность каждой первой леди. И обычно они подходят к украшениям очень ответственно. Миссис Байден поставила в Белом доме сразу 77 елок.

Также Фокус писал о том, что президент США Джо Байден и его супруга посетили авиабазу морской пехоты Черри-Пойнт в Гейвлоке, штат Северная Каролина, где приняли участие в праздновании Дня благодарения вместе с военными и их семьями.