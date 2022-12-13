Стильна сукня кольору фуксії: Джилл Байден у яскравому образі виступила у Білому домі

Перша леді США має чудове почуття стилю і кожним своїм виходом на публіку це підтверджує.

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Перша леді США Джилл Байден взяла участь у заході, який відбувся в аудиторії Південного суду у комплексі Білого дому у Вашингтоні. Йшлося про отримання оновленої вакцини проти COVID-19 цього святкового сезону, особливо для американців від 50 років. Про це пише Daily Mail.

Для появи дружина президента США обрала яскравий образ. На ній була закрита сукня міді кольору фуксії з таким же поясом на талії. Свій аутфіт Джилл доповнила замшевими туфлями-човниками в тон сукні.

На додаток до яскравого образу стали аксесуари першої леді. У вухах у неї були елегантні сережки, на шиї – кулон з діамантом на тонкому золотому ланцюжку, а на руках – золоті браслети та каблучка з камінням.

Джилл Байден зробила гарну укладку з кучерями і насичений макіяж з акцентом на очах.

Нагадаємо, дружина президента США показала різдвяні декорації, що прикрашають Білий дім. Це обов'язок кожної першої леді. І зазвичай вони підходять до прикрас дуже відповідально. Місис Байден поставила в Білому домі одразу 77 ялинок.

Також Фокус писав про те, що президент США Джо Байден та його дружина відвідали авіабазу морської піхоти Черрі Пойнт у Гейвлоку, штат Північна Кароліна, де взяли участь у святкуванні Дня подяки разом із військовими та їхніми родинами.