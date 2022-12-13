Дева Кассель и Ирина Шейк вышли на подиум в модном показе Jacquemus

Новый показ был посвящен рафии, и был очень летним, не смотря на то, что проходил в середине зимы.

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Симон Порт Жакмюс представил новую коллекцию в Париже. Центральное место в ней было отведено рафии – пряже из пальмового дерева. И на показе главными звездами стали Дева Кассель и Ирина Шейк, которые представили самые запоминающиеся образы.

Жакмюс не скрывал, что при создании коллекции Jacquemus Le Raphia вдохновлялся собственными старыми коллекциями, а особенно огромными широкополыми шляпами.

И самые запоминающиеся образы на подиуме, который засыпала рафия, сыплющаяся с потолка, представили Ирина Шейк и Дева Кассель, дочь Венсана Касселя и Моники Беллучии.

[ + – ] Дева Кассель на показе Jacquemus

Дева вышла на подиум в шляпе и больших декоративных сережках в форме цветов.

[ + – ] Дева Кассель на показе Jacquemus

А Ирина Шейк продемонстрировала идеальный летний образ состоящий из кроп-топа с бахромой и длинной узкой юбки.

[ + – ] Ирина Шейк на показе Jacquemus

К слову, именно в таком наряде, но в розовых оттенках, была и Тина Кунаки. Она с Венсаном Касселем были почетными гостями на показе. Тина – близкая подруга Симона Порта Жакмюса, а Венсан явно хотел поддержать дочь.

Также показ посетила Памела Андерсон. Которая повторила свой давний образ из 1990-х, надев шляпу с бахромой и открытый наряд.