Дева Кассель и Ирина Шейк вышли на подиум в модном показе Jacquemus
Новый показ был посвящен рафии, и был очень летним, не смотря на то, что проходил в середине зимы.
Симон Порт Жакмюс представил новую коллекцию в Париже. Центральное место в ней было отведено рафии – пряже из пальмового дерева. И на показе главными звездами стали Дева Кассель и Ирина Шейк, которые представили самые запоминающиеся образы.
Жакмюс не скрывал, что при создании коллекции Jacquemus Le Raphia вдохновлялся собственными старыми коллекциями, а особенно огромными широкополыми шляпами.
И самые запоминающиеся образы на подиуме, который засыпала рафия, сыплющаяся с потолка, представили Ирина Шейк и Дева Кассель, дочь Венсана Касселя и Моники Беллучии.
Дева вышла на подиум в шляпе и больших декоративных сережках в форме цветов.
А Ирина Шейк продемонстрировала идеальный летний образ состоящий из кроп-топа с бахромой и длинной узкой юбки.
К слову, именно в таком наряде, но в розовых оттенках, была и Тина Кунаки. Она с Венсаном Касселем были почетными гостями на показе. Тина – близкая подруга Симона Порта Жакмюса, а Венсан явно хотел поддержать дочь.
Также показ посетила Памела Андерсон. Которая повторила свой давний образ из 1990-х, надев шляпу с бахромой и открытый наряд.