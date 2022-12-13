Діва Кассель та Ірина Шейк вийшли на подіум у модному показі Jacquemus

Новий показ був присвячений рафії, і був дуже літнім, незважаючи на те, що проходив у середині зими.

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Симон Порт Жакмюс представив нову колекцію у Парижі. Центральне місце у ній було відведено рафії – пряжі з пальмового дерева. І на показі головними зірками стали Діва Кассель та Ірина Шейк, які представили образи, що найбільш запам'ятовуються.

Жакмюс не приховував, що при створенні колекції Jacquemus Le Raphia надихався власними старими колекціями, а особливо величезними крислатими капелюхами.

І образи, що найбільше запам'ятовуються на подіумі, який засипала рафія, що сиплеться зі стелі, представили Ірина Шейк і Діва Кассель, дочка Венсана Касселя і Моніки Беллуччі.

[ + – ] Діва Кассель на показі Jacquemus

Діва вийшла на подіум у капелюсі та великих декоративних сережках у формі квітів.

[ + – ] Діва Кассель на показі Jacquemus

А Ірина Шейк продемонструвала ідеальний літній образ, що складається із кроп-топу з бахромою та довгою вузькою спідницею.

[ + – ] Ірина Шейк на показі Jacquemus

До речі, саме в такому вбранні, але в рожевих відтінках була і Тіна Кунакі. Вона із Венсаном Касселем були почесними гостями на показі. Тіна — близька подруга Сімона Порта Жакмюса, а Венсан явно хотів підтримати дочку.

Також показ відвідала Памела Андерсон. Яка повторила свій давній образ із 1990-х, одягнувши капелюх із бахромою та відкрите вбрання.