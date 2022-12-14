Зои Салдана в шикарном платье на премьере второй части "Аватара"

Для очередной презентации нового фильма знаменитость надела весьма эффектное платье.

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Вторая часть американского научно-фантастического фильма получила название "Аватар: Путь воды", а ее выход зрители ждали 13 лет. В этой части опять появятся любимые герои, которых сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер. Об этом сообщает WWD.

Одна из главных актрис фильма, 44-летняя Зои Салдана продемонстрировала на презентации картины в Лос-Анджелесе роскошный образ от Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции осень-зима 2022.

Платье, которое она выбрала для мероприятия, не имело бретелек, было выполнено из бархата и атласного шелка. Главной особенностью платья стала юбка до колен, которая имитировала распустившуюся розу. Знаменитая актриса дополнила образ черными босоножками с золотистой отделкой от Alexandre Birman.

Из украшений Салдана надела золотое колье с мерцающим красным кулоном на шее от Bulgari. Остальные ее аксессуары состояли из блестящего кольца и сумки Tyler Ellis Lee Pouchet с черным атласным бриллиантом и серебряной фурнитурой.

Что касается прически, звезда "Аватара" носила низкий пучок с зачесанной назад челкой. Для макияжа она использовала пигментированные ярко-красные тени для век, черную подводку для глаз и соответствующую яркую красную помаду.

На презентацию актриса пришла со своим мужем — итальянским художником Марко Перего.

Напомним, для премьерного показа "Аватар: Путь воды" в Лондоне, Зои выбрала черный total look от бренда Victoria Beckham из весенне-летней коллекции 2023.

Также Фокус писал о эффектным образах Зои, которые она выбирает для светских выходов.