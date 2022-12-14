Зої Салдана у шикарній сукні на прем'єрі другої частини "Аватара"

Для чергової презентації нового фільму знаменитість одягла дуже ефектну сукню.

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Друга частина американського науково-фантастичного фільму отримала назву "Аватар: Шлях води", а на її вихід глядачі чекали 13 років. У цій частині знову з'являться улюблені герої, яких зіграють Сем Вортінгтон, Зої Салдана та Сігурні Вівер. Про це повідомляє WWD.

Одна з головних актрис фільму, 44-річна Зої Салдана, продемонструвала на презентації картини в Лос-Анджелесі розкішний образ від Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції осінь-зима 2022 року.

Сукня, яку вона обрала для заходу, не мала бретельок, була виконана з оксамиту та атласного шовку. Головною особливістю сукні стала спідниця до колін, яка імітувала троянду, що розпустилася. Знаменита актриса доповнила образ чорними босоніжками із золотистим оздобленням від Alexandre Birman.

З прикрас Салдана одягла золоте кольє з блискучим червоним кулоном на шиї від Bulgari. Інші її аксесуари складалися з блискучого кільця та сумки Tyler Ellis Lee Pouchet із чорним атласним діамантом та срібною фурнітурою.

Щодо зачіски, зірка "Аватара" носила низький пучок із зачесаним назад чубчиком. Для макіяжу вона використовувала пігментовані яскраво-червоні тіні для повік, чорну підводку для очей і яскраву червону помаду.

На презентацію актриса прийшла зі своїм чоловіком – італійським художником Марко Перего.

Нагадаємо, для прем'єрного показу "Аватар: Шлях води" у Лондоні, Зої обрала чорний total look від бренду Victoria Beckham із весняно-літньої колекції 2023 року.

Також Фокус писав про ефектні образи Зої, які вона вибирає для світських виходів.