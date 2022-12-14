Дэниела Крейга утвердили на новую главную роль. И это – не Бонд

Режиссером фильма станет Лука Гуаданьино.

Related video

54-летний британский актер Дэниел Крейг, который в прошлом году завершил свою карьеру в "бондиане", посвятив ей 15 лет, сыграет в грядущей экранизации режиссера Луки Гуаданьино романа 1985 года под названием "Квир" авторства Уильяма С. Берроуза, сообщает Deadline.

В фильме Крейг сыграет застенчивого и неуверенного в себе персонажа Уильяма Ли, рассказывая о своей жизни в Мехико, где он преследует уволенного военнослужащего американского флота по имени Юджина Аллертона. Прототипом этого солдата является реальный друг Берроуза Адельберт Льюис Маркер.

Роман был написан между 1951 и 1953 годами и стал продолжением книги Берроуза "Джанки", вышедшей в 1953 году.

Сценаристом фильма станет драматург Джастин Курицкес, который также написал сценарий для грядущей спортивной комедии Луки Гуаданьино "Челленджеры" с Зендаей в главной роли.

Недавно Крейг ненадолго вернулся к роли Джеймса Бонда на вечеринке по случаю 60-летия выхода первой картины о приключениях агента 007.

Актер признался, что после выхода "Казино Рояль" думал о том, как убить своего персонажа.

"Это единственный способ, который я видел для себя, чтобы покончить со всем этим и сделать так, чтобы это было моим пребыванием в роли, чтобы кто-то другой мог прийти и занять место", – говорил Крейг.

Кто станет новым Бондом, пока неизвестно, однако ходят слухи, что наиболее вероятным кандидатом является Аарон Тейлор-Джонсон, который после кастинга стал лидером симпатий продюсеров франшизы.