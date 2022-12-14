Деніела Крейга затвердили на нову головну роль. І це – не Бонд

Режисером фільму стане Лука Гуаданьїно.

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54-річний британський актор Деніел Крейг, який минулого року завершив свою кар'єру в "бондіані", присвятивши їй 15 років, зіграє у майбутній екранізації режисера Луки Гуаданьїно роману 1985 року під назвою " Квір " авторства Вільяма С. Берроуза.

У фільмі Крейг зіграє сором'язливого та невпевненого в собі персонажа Вільяма Лі, розповідаючи про своє життя в Мехіко, де він переслідує звільненого військовослужбовця американського флоту на ім'я Юджин Аллертон. Прототипом цього солдата є реальний друг Берроуза Адельберт Льюїс Маркер.

Роман був написаний між 1951 та 1953 роками і став продовженням книги Берроуза "Джанки", що вийшла 1953 року.

Сценаристом фільму стане драматург Джастін Куріцкес, який також написав сценарій для майбутньої спортивної комедії Луки Гуаданьїно "Челленджери" із Зендаєм у головній ролі.

Нещодавно Крейг ненадовго повернувся до ролі Джеймса Бонда на вечірці з нагоди 60-ї річниці виходу першої картини про пригоди агента 007.

Актор зізнався, що після виходу "Казино Рояль" думав про те, як убити свого персонажа.

"Це єдиний спосіб, який я бачив для себе, щоб покінчити з усім цим і зробити так, щоб це було моїм перебуванням у ролі, щоб хтось інший міг прийти та зайняти місце", — говорив Крейг.

Хто стане новим Бондом, наразі невідомо, проте ходять чутки, що найімовірнішим кандидатом є Аарон Тейлор-Джонсон, який після кастингу став лідером симпатій продюсерів франшизи.