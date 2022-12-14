Всего четыре предмета: что носит в сумочке Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма отдает предпочтение маленьким сумочкам на публике.

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Принцесса Уэльская практически всегда появляется на публике с маленькой сумочкой или клатчем в руках, и у многих неоднократно возникал вопрос, что же она там хранит.

Согласно книге королевского автора Марсии Муди "Кейт: биография", Кэтрин всегда носит с собой три четыре предмета.

"В своем маленьком клатче она носит компактное зеркальце, матирующие салфетки, носовой платок и бальзам для губ", — пишет она.

Во время зарубежных туров Кейт Миддлтон иногда появляется с большой сумкой на менее официальных мероприятиях. Поговаривают, что в ней находится личная камера герцогини, поскольку она любит фотографировать.

"Поскольку она всегда была увлеченным фотографом, она взяла свою собственную камеру Canon, чтобы сделать несколько личных снимков", – писала Муди о королевском туре Кейт и Уильяма по Канаде в 2013 году.

Что касается гаджетов, то будущая королева Великобритании пользуется iPhone 11 Pro 2019 года, однако когда едет на важные встречи, оставляет телефон дома, чтобы не отвлекаться на звонки и показать важность данного мероприятия для нее.

Ранее мы писали, почему Кейт Миддлтон на публике часто держит сумочку двумя руками.