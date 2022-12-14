Всього чотири предмети: що носить у сумочці Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма віддає перевагу маленьким сумочкам на публіці.

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Принцеса Уельська практично завжди з'являється на публіці з маленькою сумочкою або клатчем у руках, і у багатьох неодноразово виникало питання, що вона там зберігає.

Згідно з книгою королівської авторки Марсії Муді "Кейт: біографія", Кетрін завжди носить із собою три-чотири предмети.

"У своєму маленькому клатчі вона носить компактне дзеркальце, серветки, що матують, носову хустку і бальзам для губ", — пише вона.

Під час закордонних турів Кейт Міддлтон іноді з'являється з великою сумкою на менш офіційних заходах. Подейкують, що в ній є особиста камера герцогині, оскільки вона любить фотографувати.

"Оскільки вона завжди була захопленим фотографом, вона взяла свою власну камеру Canon, щоб зробити кілька особистих знімків", — писала Муді про королівський тур Кейт та Вільяма Канадою в 2013 році.

Що стосується гаджетів, то майбутня королева Великобританії користується iPhone 11 Pro 2019, проте, коли їде на важливі зустрічі, залишає телефон вдома, щоб не відволікатися на дзвінки та показати важливість цього заходу для неї.

Раніше ми писали, чому Кейт Міддлтон на публіці часто тримає сумочку двома руками.