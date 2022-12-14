Ученые рассказали, сколько нужно кофеина, чтобы разбудить мозг

Чашка кофе или чая с утра поможет окончательно проснуться и настроиться на рабочий лад.

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Большинство людей, просыпаясь по утрам, первым делом отправляются на кухню, чтобы сделать себе чашку кофе и поскорее настроиться на рабочую волну. Ученые, проведя определенные исследования, пришли к выводу, что рациональное зерно в этом ежедневном ритуале есть, о чем рассказали в отчете, опубликованном в журнале Physiology and Behaviour.

Кофеин является одной из наиболее широко потребляемых пищевых добавок в мире. Напитки с кофеином, например, кофе или чай, энергетические напитки с кофеином и безалкогольные напитки, широко потребляются молодыми людьми для улучшения функций организма, таких как повышение бдительности, уменьшение сонливости, стимуляция внимания и возбуждение. Низкие и умеренные дозы кофеина (20–400 мг/день) могут улучшить самочувствие и повысить мотивацию и энергию для работы без неблагоприятных поведенческих эффектов.

В эксперименте приняли участие 25 здоровых мужчин без вредных привычек из Университета Юго-Восточной Азии. Специалисты, стоящие за новым исследованием, стремились "выяснить, может ли одна низкая доза кофеина в качестве утреннего напитка для пробуждения повлиять на активность мозговых волн и когнитивные функции". Результаты показали, что через 30 минут после приема 50 мг кофеина наблюдалось снижение активности альфа-волн. Это тип мозговой активности, связанный с сонливостью. Также замечено улучшение рабочей памяти и когнитивных функций.

Однако кофе и крепким чаем не стоит злоупотреблять людям, имеющим сердчено-сосудистые заболевания, чтобы не "перегрузить" организм.

Напомним, как пролитый кофе повлиял на работу гаджетов.