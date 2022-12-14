Учені розповіли, скільки потрібно кофеїну, щоб розбудити мозок

Чашка кави або чаю зранку допоможе остаточно прокинутися та налаштуватися на робочий лад.

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Більшість людей, прокидаючись уранці, насамперед вирушають на кухню, щоб зробити собі чашку кави та якнайшвидше налаштуватися на робочу хвилю. Вчені, провівши певні дослідження, дійшли висновку, що раціональне зерно в цьому щоденному ритуалі є, про що розповіли у звіті, опублікованому в журналі Physiology and Behaviour.

Кофеїн є однією з найбільш широко споживаних харчових добавок у світі. Напої з кофеїном, наприклад, кава або чай, енергетичні напої з кофеїном і безалкогольні напої широко споживаються молодими людьми для покращення функцій організму, таких як підвищення пильності, зменшення сонливості, стимуляція уваги та збудження. Низькі та помірні дози кофеїну (20–400 мг/день) можуть покращити самопочуття й підвищити мотивацію та енергію для роботи без несприятливих поведінкових ефектів.

В експерименті взяли участь 25 здорових чоловіків без шкідливих звичок із Університету Південно-Східної Азії. Фахівці, які стоять за новим дослідженням, прагнули "з'ясувати, чи може одна низька доза кофеїну як ранковий напій для пробудження вплинути на активність мозкових хвиль і когнітивні функції". Результати показали, що через 30 хвилин після прийому 50 мг кофеїну спостерігалося зниження активності альфа-хвиль. Це тип мозкової активності, пов'язаний із сонливістю. Також помічено покращення робочої пам'яті й когнітивних функцій.

Однак кавою та міцним чаєм не варто зловживати людям, які мають серцево-судинні захворювання, щоб не "перевантажити" організм.

Нагадаємо, як розлита кава вплинула на роботу гаджетів.