Бен Аффлек провел время с 10-летним сыном на баскетболе

Дженнифер Лопес не появилась в компании актера и его сына.

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50-летний голливудский актер и режиссер Бен Аффлек провел день с младшим 10-летним сыном Сэмюэлем. Мужской компанией они посетили баскетбольный матч НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бостон Селтикс". Об этом пишет ЕТ.

Отец и сын сидели в первом ряду, болтали и очень внимательно смотрели матч. На фотографиях видно, что Бен также очень активно объясняет сыну то, что происходит на площадке. Для встречи с сыном Бен выбрал повседневный образ.

Знаменитость был одет в джинсы, белую футболку и бежевый вязаный кардиган, а вот 10-летний Сэмюэл — в серую футболку, джинсы и клетчатую рубашку.

Бен Аффлек является отцом троих детей от бывшей жены Дженнифер Гарнер: 17-летней дочерей Вайолет, 13-летней Серафины, и сына Сэмюэля.

Напомним, друзья детства Бен Аффлек и Мэтт Деймон заявили о намерении основать независимую продюсерскую компанию под названием Artists Equity.

Также Фокус писал о том, что влюбленные Бен Аффлек и Дженнифер Лопес прогулялись с кофе в Санта-Монике, демонстрируя идеальные образы для свидания.