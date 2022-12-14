Бен Аффлек провів час із 10-річним сином на баскетболі

Дженніфер Лопес не з'явилася в компанії актора та його сина.

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50-річний голлівудський актор і режисер Бен Аффлек провів день із молодшим 10-річним сином Семюелем. Чоловічою компанією вони відвідали баскетбольний матч НБА між "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Бостон Селтікс". Про це пише ЕТ.

Батько і син сиділи в першому ряду, балакали та дуже уважно дивилися матч. На фото видно, що Бен також дуже активно пояснює синові те, що відбувається на майданчику. Для зустрічі із сином Бен обрав повсякденний образ.

Знаменитість був одягнений у джинси, білу футболку та бежевий в'язаний кардиган, а ось 10-річний Семюел — у сіру футболку, джинси та картату сорочку.

Бен Аффлек є батьком трьох дітей від колишньої дружини Дженніфер Гарнер: 17-річної дочки Вайолет, 13-річної Серафіни, та сина Семюеля.

Нагадаємо, друзі дитинства Бен Аффлек і Метт Деймон заявили про намір заснувати незалежну продюсерську компанію під назвою Artists Equity.

Також Фокус писав про те, що закохані Бен Аффлек і Дженніфер Лопес прогулялися з кавою у Санта-Моніці, демонструючи ідеальні образи для побачення.