Бывшая жена Виталия Кличко показала, как с сыновьями украшает елку (фото)

От звездного союза подрастают трое общих детей.

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Экс-жена Виталия Кличко показала, как готовится с детьми к новогодним праздникам 2022. Снимками с рождественской елкой Наталья Егорова поделилась в своих соцсетях.

Мама троих показала, как украшала праздничное дерево со взрослыми сыновьями — 22-летним Егором-Даниелем и 17-летним Максимом, которые учатся за границей.

"Рождественское настроение", — лаконично прокомментировала семенной кадр бывшая возлюбленная Виталия Кличко.

[ + – ] Сыновья Виталия Кличко

Виталий Кличко и Наталья Егорова объявили о своем разводе в августе 2022 после 25 лет брака. От звездного союза подрастают трое детей — двое сыновей и дочь Елизавета-Виктория. Все они учатся и живут в Европе.

После развода экс-возлюбленная столичного мэра вернула свою девичью фамилию и активно занимается музыкой.

В частности, Наталья Егорова показала свое свежее фото из Берлина, где сейчас проживает. Она отметила, что большинство дня провела в поезде.

[ + – ] Наталья Егорова

В последнее время Наталья Егорова все чаще показывает своих детей в соцсетях и демонстрирует то, как они подросли.

Напомним, Наталья Егорова показала, как подрос ее старший сын от Виталия Кличко.

Также Фокус писал о комментарии экс-жены киевского мэра касательно их развода.