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Стиль життя

Колишня дружина Віталія Кличка показала, як із синами прикрашає ялинку (фото)

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Фото: Natalia Klitschko/Instagram | Віталій Кличко та Наталія Єгорова

Від зіркового союзу підростає троє спільних дітей.

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Ексдружина Віталія Кличка показала, як готується з дітьми до новорічних свят 2022. Знімками з різдвяною ялинкою Наталія Єгорова поділилася у своїх соцмережах.

Мама трьох показала, як прикрашала святкове дерево з дорослими синами — 22-річним Єгором-Даніелем та 17-річним Максимом, які навчаються за кордоном.

"Різдвяний настрій", — лаконічно прокоментувала сімений кадр колишня кохана Віталія Кличка.

Сини Віталія Кличка Fullscreen
Сини Віталія Кличка

Віталій Кличко та Наталія Єгорова оголосили про своє розлучення у серпні 2022 після 25 років шлюбу. Від зіркового союзу підростає троє дітей — двоє синів та донька Єлизавета-Вікторія. Усі вони навчаються та мешкають у Європі.

Після розлучення екскохана столичного мера повернула своє дівоче прізвище та активно займається музикою.

Зокрема Наталія Єгорова показала своє свіже фото з Берліна, де наразі проживає. Вона зазначила, що більшість дня провела в потязі.

Наталія Єгорова Fullscreen
Наталія Єгорова

Останнім часом Наталія Єгорова все частіше показує своїм дітей у соцмережах та демонструє те, як вони підросли.

Нагадаємо, Наталія Єгорова показала, як підріс її старший син від Віталія Кличка.

Також Фокус писав про коментар ексдружини київського мера щодо їхнього розлучення.