Герцогские супруги вспомнили скандал вокруг своего интервью Опре Уинфри в начале 2021.

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Бейонсе поддержала принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Рeople.

В новом эпизоде скандального документального сериала "Гарри и Меган" герцоги Сассекские вспомнили нашумевшее интервью с телеведущей Опрой Уинфри в начале 2021 года. Тогда королевских супругов многие обвинили в том, что они вынесли на публику лишние подробности о жизни в Букингемском дворце. Впрочем, как оказалось, нашлись знаменитости, поддержавшие пару.

Американская певица Бейонсе написала тогда Меган Маркл сообщение, в котором выразила свое понимание и поддержку.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

"Я до сих пор не могу поверить, что она знает, кто я. Она сказала, что хочет, чтобы я чувствовала себя в безопасности. Она восхищается моей смелостью и считает, что меня избрали, чтобы разрушить проклятие поколений", — рассказывает бывшая американская актриса.

Первые три эпизода скандального сериала герцогов Сассекских вышли 8 декабря 2022. В них пара рассказала о своем знакомстве и начале романтических отношений. 15 декабря состоялся релиз других серий, спровоцировавших волну громких заголовков в СМИ, в частности о выкидыше у супруги принца Гарри в 2020 году.

Напомним, документальная картина принца Гарри и Меган Маркл устанавливает новые рекорды на стриминговой площадке.

Также Фокус писал о виновных в выкидыше у Меган Маркл в 2020 году.