Герцогське подружжя пригадало скандал навколо свого інтерв'ю Опрі Вінфрі на початку 2021.

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Бейонсе підтримала принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Рeople.

У новому епізоді скандального документального серіалу "Гаррі та Меган" герцоги Сассекські пригадали нашуміле інтерв'ю з телеведучою Опрою Вінфрі на початку 2021 року. Тоді королівське подружжя багато хто звинуватив у тому, що вони винесли на публіку зайві подробиці про життя в Букінгемському палаці. Втім, як виявилося знайшлися знаменитості, котрі підтримали пару.

Американська співачка Бейонсе тоді написала Меган Маркл повідомлення, у якому висловила своє розуміння та підтримку.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

"Я досі не можу повірити, що вона знає, хто я. Вона сказала, що хоче, щоб я відчувала себе в безпеці. Вона захоплюється моєю сміливістю та вважає, що мене обрали, аби зруйнувати прокляття поколінь", — розповідає колишня американська акторка.

Перші три епізоди скандального серіалу герцогів Сассекських вийшли 8 грудня 2022. У них пара розповіла про своє знайомство та початок романтичних стосунків. 15 грудня відбувся реліз інших серій, які спровокували хвилю гучних заголовків у ЗМІ, зокрема про викидень у дружини принца Гаррі у 2020.

Нагадаємо, документальна картина принца Гаррі та Меган Маркл встановлює нові рекорди на стримінговому майданчику.

Також Фокус писав про винних у викидні у Меган Маркл у 2020 році.