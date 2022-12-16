Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Бейонсе підтримала принца Гаррі та Меган Маркл

Бейонсе та Меган Маркл, Бейонсе підтримала принца гаррі та меган маркл, скандальний серіал принца гаррі та меган маркл
Фото: Getty Images | Бейонсе та Меган Маркл

Герцогське подружжя пригадало скандал навколо свого інтерв'ю Опрі Вінфрі на початку 2021.

Related video

Бейонсе підтримала принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Рeople.

У новому епізоді скандального документального серіалу "Гаррі та Меган" герцоги Сассекські пригадали нашуміле інтерв'ю з телеведучою Опрою Вінфрі на початку 2021 року. Тоді королівське подружжя багато хто звинуватив у тому, що вони винесли на публіку зайві подробиці про життя в Букінгемському палаці. Втім, як виявилося знайшлися знаменитості, котрі підтримали пару.

Американська співачка Бейонсе тоді написала Меган Маркл повідомлення, у якому висловила своє розуміння та підтримку.

Принц Гаррі та Меган Маркл Fullscreen
Принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Я досі не можу повірити, що вона знає, хто я. Вона сказала, що хоче, щоб я відчувала себе в безпеці. Вона захоплюється моєю сміливістю та вважає, що мене обрали, аби зруйнувати прокляття поколінь", — розповідає колишня американська акторка.

Перші три епізоди скандального серіалу герцогів Сассекських вийшли 8 грудня 2022. У них пара розповіла про своє знайомство та початок романтичних стосунків. 15 грудня відбувся реліз інших серій, які спровокували хвилю гучних заголовків у ЗМІ, зокрема про викидень у дружини принца Гаррі у 2020.

Нагадаємо, документальна картина принца Гаррі та Меган Маркл встановлює нові рекорди на стримінговому майданчику.

Також Фокус писав про винних у викидні у Меган Маркл у 2020 році.