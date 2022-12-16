13-летняя дочь Веры Брежневой показала своего бойфренда (фото)
Накануне девушка отметила свой день рождения.
13-летняя дочь Веры Брежневой Сара Киперман показала своего бойфренда. Снимками с празднования дня рождения девушка поделилась в Instagram.
Накануне дочери украинской певицы и бизнесмена Михаила Кипермана исполнилось 13 лет. На праздничной вечеринке в столице Латвии присутствовали друзья и бойфренд именинницы.
На фото, которое Сара выложила в соцсеть, изображен ее бойфренд, подаривший имениннице букет роз.
"Один год с моей родственной душой", — подписала кадр Сара.
В частности, младшей дочери Веры Брежневой презентовали торт с изображением губ. Сама же Сара Киперман порадовала присутствующих диджейсетом, поскольку занимается диджеингом.
Бойфренд дочери Веры Брежнев также перепостил на свою страницу снимок с именинницей, а под его публикациями можно найти признания Сары в любви и слова "my love".
Напомним, Вера Брежнева в честь дня рождения дочери поделилась рядом ее архивных фото.
Также Фокус писал о патриотическом аутфите Веры Брежневой, в котором она появилась на улицах столицы Германии, где в последнее время находится.