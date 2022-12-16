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Стиль життя

13-річна донька Віри Брежнєвої показала свого бойфренда (фото)

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Фото: Instagram ververa | Віра Брежнєва

Напередодні дівчина відсвяткувала свій день народження.

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13-річна донька Віри Брежнєвої Сара Кіперман показала свого бойфренда. Знімками зі святкування дня народження дівчина поділилася в Instagram.

Напередодні доньці української співачки та бізнесмена Михайла Кіпермана виповнилося 13 років. На святковій вечірці у столиці Латвії були присутні друзі та бойфренд іменинниці.

На фото, яке Сара виклала у соцмережу, зображений її бойфренд, який подарував іменинниці букет троянд.

"Один рік з моєю спорідненою душею", — підписала кадр іменинниця.

Зокрема молодшій доньці Віри Брежнєвої презентували торт із зображенням вуст. Сама ж Сара Кіперман потішила присутніх діджейсетом, оскільки займається діджеїнгом.

Сара Кіперман з бойфрендом Fullscreen
Сара Кіперман з бойфрендом

Бойфренд доньки Віри Брежнєвої також перепостив на свою сторінку знімок з іменинницею, а під його публікаціями можна знайти зізнання Сари в коханні та слова "my love".

Сара Кіперман

Нагадаємо, Віра Брежнєва в честь дня народження доньки поділилася низкою її архівних фото.

Також Фокус писав про патріотичний аутфіт Віри Брежнєвої, у якому вона з'явилася на вулицях столиці Німеччини, де останнім часом перебуває.