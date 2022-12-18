Букмекеры назвали шансы Украины на победу в Евровидении-2023

Песенный конкурс пройдет на территории Великобритании, несмотря на победу Украины в мае 2022 года.

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Названы шансы на победу Украины в Евровидении-2023. Об этом сообщается на официальном сайте международного музыкального конкурса.

Европейские букмекеры оценили шансы на победу тернопольской группы Tvorchi.

Согласно прогнозам, Украина снова может занять первое место в песенном конкурсе, который в мае 2023 года состоится на территории Великобритании. Шансы на победу – 20%. На втором месте Италия (9%), на третьем – Швеция (8%).

В десятку лидеров также входят Великобритания, Испания, Норвегия, Греция, Франция, Австралия и Польша.

Музыкальная группа Tvorchi родом из Тернополя и состоит из саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Продюсером коллектива является бизнесмен и блогер Петр Заставный.

В 2022 году победу в Турине одержала украинская группа Kalush Orchestra. По правилам конкурса, следующее Евровидение должно было пройти на территории Украины. Однако по соображениям безопасности музыкальные соревнования пройдут в Ливерпуле, Великобритания.

[ + – ] Выступление Tvorchi на Нацотборе Евровидения-2023

Напомним, назван победитель нацотбора на Евровидение-2023.

Также Фокус писал об особенностях проведения военного национального отбора на Евровидение-2023 на одной из столичных станций метро.