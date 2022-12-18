Букмекери назвали шанси України на перемогу у Євробаченні-2023

Пісенний конкурс пройде на території Великобританії, попри перемогу України у травні 2022.

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Названо шанси на перемогу України в Євробаченні-2023. Про це повідомляється на офіційному сайті міжнародного музичного конкурсу.

Європейські букмекери оцінили шанси на перемогу тернопільського гурту Tvorchi.

Згідно з прогнозами, Україна знову може посісти перше місце у пісенному конкурсі, який у травні 2023 року відбудеться на території Великобританії. Шанси на перемогу — 20%. На другому місці Італія (9%), на третьому — Швеція (8%).

У десятку лідерів також входять Велика Британія, Іспанія, Норвегія, Греція, Франція, Австралія та Польща.

Музичний гурт Tvorchi родом з Тернополя і складається із саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Продюсером колективу є бізнесмен та блогер Петро Заставний.

У 2022 перемогу у Турині здобула українська група Kalush Orchestra. За правилами конкурсу, наступне Євробачення повинне було пройти на території України. Проте з міркувань безпеки музичні змагання відбудуться в Ліверпулі, Великобританія.

[ + – ] Виступ Tvorchi на Нацвідборі Євробачення-2023

Нагадаємо, названо переможця Нацвідбору на Євробачення-2023.

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