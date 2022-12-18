Букмекери назвали шанси України на перемогу у Євробаченні-2023
Пісенний конкурс пройде на території Великобританії, попри перемогу України у травні 2022.
Названо шанси на перемогу України в Євробаченні-2023. Про це повідомляється на офіційному сайті міжнародного музичного конкурсу.
Європейські букмекери оцінили шанси на перемогу тернопільського гурту Tvorchi.
Згідно з прогнозами, Україна знову може посісти перше місце у пісенному конкурсі, який у травні 2023 року відбудеться на території Великобританії. Шанси на перемогу — 20%. На другому місці Італія (9%), на третьому — Швеція (8%).
У десятку лідерів також входять Велика Британія, Іспанія, Норвегія, Греція, Франція, Австралія та Польща.
Музичний гурт Tvorchi родом з Тернополя і складається із саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Продюсером колективу є бізнесмен та блогер Петро Заставний.
У 2022 перемогу у Турині здобула українська група Kalush Orchestra. За правилами конкурсу, наступне Євробачення повинне було пройти на території України. Проте з міркувань безпеки музичні змагання відбудуться в Ліверпулі, Великобританія.
Нагадаємо, названо переможця Нацвідбору на Євробачення-2023.
Також Фокус писав про особливості проведення воєнного Нацвідбору на Євробачення-2023 на одній зі столичних станцій метро.