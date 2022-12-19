Австралийский врач объяснил, почему в торговых центрах не должно быть толстых Санта-Клаусов

Врач уверен, что избыточный вес не должен ассоциироваться со счастьем.

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Доктор Винсент Кандравината, эксперт в области здоровья и хорошего самочувствия и исследователь из Университета Ньюкасла, Новый Южный Уэльс (Австралия) сделал заявление, которое вряд ли понравится всем, кто пропагандирует бодипозитив. Он уверен, что толстых Санта-Клаусов стоит запретить, пишет Herald Sun.

По мнение врача, они посылают неверный сигнал о Рождестве. Кандравината подчеркнул, что хотя он еще не видел тощего Санты, позирующего для фотографий с детьми, он хотел бы, чтобы подтянутый Святой Ник стал новой нормой.

"Мы не должны ожидать, что Санта будет толстым, потому что это посылает неверный сигнал. Я хочу бороться со стереотипом о том, что нужно много есть и баловаться, чтобы отмечать праздники и быть радостными. Избыточный вес не должен ассоциироваться со счастьем", – сказал он.

Но не все хотят, чтобы Санта сел на диету. Один из тех, кто перевоплощается в этого героя на праздники уже 12 лет, по имени Питер Хогг категорически отвергает идею худого Санты:

"Тощий Санта лишается тайны и мистики Санта-Клауса на протяжении веков. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из моих друзей, играющих Санта-Клауса, заболел из-за проблем со здоровьем. Им ведь нужна сила, чтобы держать детей в течение всего дня".

Он добавил, что Санта был "немного круглым", но не толстым, и так должно оставаться.

Напомним, что такое бодипозитив, и почему его в последнее время все больше популяризуют.