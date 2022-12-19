Австралійський лікар пояснив, чому в торгових центрах не повинно бути товстих Санта-Клаусів

Лікар упевнений, що надмірна вага не повинна асоціюватися зі щастям.

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Доктор Вінсент Кандравіната, експерт у галузі здоров'я та доброго самопочуття і дослідник з Університету Ньюкасла, Новий Південний Уельс (Австралія) зробив заяву, яка навряд чи сподобається всім, хто пропагує бодіпозитив. Він упевнений, що товстих Санта-Клаусів варто заборонити, пише Herald Sun.

На думку лікаря, вони надсилають неправильний сигнал про Різдво. Кандравіната підкреслив, що хоча він ще не бачив худого Санти, який позує для фото з дітьми, він хотів би, щоб підтягнутий Святий Нік став новою нормою.

"Ми не повинні очікувати, що Санта буде товстим, тому що це посилає неправильний сигнал. Я хочу боротися зі стереотипом про те, що потрібно багато їсти і балуватися, щоб святкувати свята і бути радісним. Надмірна вага не повинна асоціюватися зі щастям", – сказав він.

Але не всі хочуть, щоб Санта сів на дієту. Один із тих, хто перевтілюється у цього героя на свята вже 12 років, на ім'я Пітер Хогг категорично відкидає ідею худого Санти:

"Худий Санта позбавляється таємниці та містики Санта-Клауса протягом століть. Я ніколи не чув, щоб хтось із моїх друзів, які грають Санта-Клауса, захворів через проблеми зі здоров'ям. Адже їм потрібна сила, щоб тримати дітей протягом всього дня".

Він додав, що Санта був "трохи круглим", але не товстим, і таким і має залишатися.

Нагадаємо, що таке бодіпозитив і чому його останнім часом все більше популяризують.