В коротком платье-жакете: Кейт Хадсон на фотосессии в честь выхода фильма с ее участием

Для мероприятия звезда выбрала наряд от Valentino.

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43-летняя американская актриса Кейт Хадсон посетила фотосессию в Лондоне, которая была посвящена выходу фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица". Картина стала продолжением комедийного детектива "Достать ножи", с Дэниелом Крейгом в главной роли, который вышел еще в 2019 году. Об этом пишет Daily Mail.

Для фотоколла Кейт выбрала короткое платье-жакет от бренда Valentino из коллекции весна-лето 2023. Знаменитость демонстрирует свое прекрасное чувство стиля.

Наряд был выполнен в красивом бежевом оттенке, в фасоне оверсайз и имел отделку из страусиных перьев спереди. Платье-жакет звезда дополнила темно-фиолетовыми кожаными сапогами на каблуках и укладкой. Макияж визажисты ей сделали довольно естественный и без ярких акцентов.

В этой части фильма Кейт сыграет — Берди Джей — бывшую супермодель, а ныне модельера. Действие картины будет происходить на частном острове в Греции — Стеклянной луковице, где происходит загадочное убийство. Разгадывать, кто убийца, опять будет детектив Бен Бланк, в исполнении Крейга.

Напомним, шикарная Кейт Хадсон вышла в свет с 18-летним сыном.

Также Фокус писал, что Кейт Хадсон появилась в эффектном образе на премьере фильма "Достать Ножи 2: Стеклянная Луковица".