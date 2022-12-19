У короткій сукні-жакеті: Кейт Гадсон на фотосесії на честь виходу фільму за її участю

Для заходу зірка вибрала вбрання від Valentino.

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43-річна американська акторка Кейт Гадсон відвідала фотосесію в Лондоні, яка була присвячена виходу фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля". Картина стала продовженням комедійного детективу "Ножі наголо" з Денієлом Крейґом у головній ролі, який вийшов ще 2019 року. Про це пише Daily Mail.

Для фотоколу Кейт вибрала коротку сукню-жакет від бренду Valentinoз колекції весна-літо 2023. Селебриті демонструє своє прекрасне почуття стилю.

Наряд був виконаний у красивому бежевому відтінку, у фасоні оверсайз і мав обробку зі страусового пір'я спереду. Сукню-жакет зірка доповнила темно-фіолетовими шкіряними чоботями на підборах і укладкою. Макіяж візажисти зробили їй досить природний і без яскравих акцентів.

У цій частині фільму Кейт зіграє Берді Джей, колишню супермодель, а нині модельєрку. Дія стрічки відбуватиметься на приватному острові в Греції — Скляній цибулі, де відбувається загадкове вбивство. Розгадуватиме, хто вбивця, знову детектив Бенуа Бланк, у виконанні Крейга.

Нагадаємо, шикарна Кейт Гадсон вийшла у світ із 18-річним сином.

Також Фокус писав, що Кейт Гадсон з'явилася в ефектному образі на прем'єрі фільму "Ножі наголо 2: Скляна цибуля".