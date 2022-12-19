Илон Маск смотрел финал ЧМ-2022 в одной ложе вместе с зятем Дональда Трампа

И пожимал руку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на стадионе Лусаил.

Related video

Илон Маск удивил своих поклонников внезапным появлением на трибунах во время финала Чемпионата мира по футболу 2022, который проходил в Катаре вечером, 18 декабря. Еще больше удивил его сосед – зять Дональда Трампа – Джаред Кушнер, — муж Иванки Трамп. Об этом пишет Daily Mail.

Илон Маск неожиданно появился на финале ЧМ-2022 в одной ложе с Джаредом Кушнером и опубликовал видео со своего места на стадионе.

[ + – ] Видео, опубликованное Илоном Маском

Генеральный директор Twitter был замечен на трибунах рядом с мужем Иванки Трамп, когда он следил за матчем между сборными Франции и Аргентина. Последняя, как уже известно, победила. За кого болел Маск – неизвестно.

[ + – ] Илон Маск и Джаред Кушнер

Пользователи Twitter раскритиковали Маска за то, что он раскрыл свое местонахождение всего через несколько дней после того, как он временно заблокировал аккаунты нескольких журналистов за то, что они якобы за ним следили и рассказывали о том, где он находится.

Владелец Твиттера в четверг забанил журналистов CNN, Washington Post, New York Times и других изданий после того, как они сообщили о его решении заблокировать учетную запись, отображающую перелеты его частного самолета.

Маск сказал, что журналисты обманули его, раскрыв его личную информацию; журналисты настаивали на том, что не публиковали ни его адрес, ни местонахождение.

Илон Маск помахал зрителям рукой из своей ложи на стадионе Lusail City в Катаре перед финалом чемпионата мира по футболу.

А потом пожал руку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который также присутствовал на стадионе.

[ + – ] Илон Маск пожимает руку президенту Турции Фото: Anadolu

ЧМ-2022 хоть и прошел вполне успешно, но привлек внимание к ситуации с соблюдением прав человека, включая условия для иностранных рабочих, которые строили эти стадионы, и консервативные законы, запрещающие гомосексуальность, ограничивающие политическое самовыражение и сдерживающие продажу алкоголя.

В мае коалиция правозащитных групп, включая Human Rights Watch и Amnesty International, призвала ФИФА и Катар создать компенсационный фонд, по крайней мере эквивалентный призовому фонду чемпионата мира в размере 440 миллионов долларов для рабочих, которые пострадали от жестокого обращения или умерли в Катаре. Ни ФИФА, ни Катар не согласились на создание фонда.

Напомним, ранее Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети после проведенного онлайн-голосования. Он заявил, что "Глас народа –– глас Божий".

И на днях запустил голосование касаемо уже самого себя. Он задал аудитории вопрос о том, стоит ли ему оставить пост директора Twitter. Он провел опрос среди пользователей, и 57,5% высказались "за".