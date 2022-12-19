Ілон Маск дивився фінал ЧС-2022 в одній ложі разом із зятем Дональда Трампа

І тиснув руку президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану на стадіоні "Лусаїл".

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Ілон Маск здивував своїх шанувальників раптовою появою на трибунах під час фіналу Чемпіонату світу з футболу 2022 року, який проходив у Катарі увечері 18 грудня. Ще більше здивував його сусід — зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, чоловік Іванки Трамп. Про це пише Daily Mail.

Ілон Маск несподівано з'явився на фіналі ЧС-2022 в одній ложі з Джаредом Кушнером і опублікував відео зі свого місця на стадіоні.

[ + – ] Відео, опубліковане Ілоном Маском

Генерального директора Twitter помітили на трибунах поруч із чоловіком Іванки Трамп, коли він стежив за матчем між збірними Франції та Аргентини. Остання, як відомо, перемогла. За кого вболівав Маск — невідомо.

[ + – ] Ілон Маск і Джаред Кушнер

Користувачі Twitter розкритикували Маска за те, що він розкрив своє місцезнаходження лише через кілька днів після того, як він тимчасово заблокував облікові записи кількох журналістів за те, що вони нібито за ним стежили та розповідали про те, де він перебуває.

Власник "Твіттера" в четвер забанив журналістів CNN, Washington Post, New York Times та інших видань після того, як вони повідомили про його рішення заблокувати обліковий запис, який відображатиме перельоти його приватного літака.

Маск сказав, що журналісти ошукали його, розкривши його особисту інформацію; журналісти наполягали на тому, що не публікували ані його адресу, ані місцезнаходження.

Ілон Маск помахав глядачам рукою зі своєї ложі на стадіоні Lusail City в Катарі перед фіналом чемпіонату світу з футболу.

А потім потис руку президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, який також був присутній на стадіоні.

[ + – ] Ілон Маск знизує руку президенту Туреччини Фото: Anadolu

ЧС-2022 хоч і пройшов цілком успішно, але привернув увагу до ситуації з дотриманням прав людини, включаючи умови для іноземних робітників, які будували ці стадіони, та консервативні закони, що забороняють гомосексуальність, обмежують політичне самовираження та стримують продаж алкоголю.

У травні коаліція правозахисних груп, включаючи Human Rights Watch і Amnesty International, закликала ФІФА та Катар створити компенсаційний фонд, принаймні еквівалентний призовому фонду чемпіонату світу в розмірі 440 мільйонів доларів для робітників, які постраждали від жорстокого поводження або померли в Катарі. Ні ФІФА, ні Катар не погодилися створення фонду.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа в соціальній мережі після проведеного онлайн-голосування. Він заявив, що "Голос народу — голос Божий".

І днями запустив голосування щодо самого себе. Він запитав аудиторію про те, чи варто йому залишити посаду директора Twitter. Він провів опитування серед користувачів, і 57,5% висловилися за.