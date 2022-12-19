Оливия Уайлд появилась на красной дорожке в полупрозрачной юбке

В последнее время звезда предпочитает наряды с прозрачными акцентами.

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38-летняя американская актриса Оливия Уайлд выглядела шикарно, появившись на красной дорожке премьеры фильма Дэмьена Шазелла "Вавилон", в Лос-Анджелесе. В этой картине актриса сыграла роль второго плана, а главные достались Брэду Питту и Марго Робби. Об этом пишет Daily Mail.

Для светского мероприятия звезда надела красивые вечерний ансамбль от бренда Saint Laurent. На ней был черный жакет с атласными лацканами и цветком, а также платье с полупрозрачной юбкой с оборками.

Завершением образа стали яркий макияж с акцентом на глазах, красный маникюр и черные босоножки на высоких каблуках. Из украшений актриса выбрала длинные бриллиантовые серьги.

Напомним, по словам инсайдеров, звезда экрана Оливия Уайлд очень тяжело переживает расставание с певцом Гарри Стайлсом.

Знаменитости встречались около двух лет, несмотря на то, что актриса была в официальном браке с другим мужчиной и воспитывала двоих детей.

Осенью 2021 экс-девушка 28-летнего Гарри Стайлса и актер Джейсон Судейкис официально развелись. Сообщалось, что причиной стали отношения Оливии Уайлд и певца. По словам Судейкиса, мама его детей начала роман со Стайлсом только ради популярности.

Также Фокус подробнее писал о причинах разрыва Оливии Уайлд и Гарри Стайлса.