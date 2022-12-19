Олівія Вайлд з'явилася на червоній доріжці у напівпрозорій спідниці

Останнім часом зірка віддає перевагу вбранням із прозорими акцентами.

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38-річна американська акторка Олівія Вайлд виглядала шикарно, з'явившись на червоній доріжці прем'єри фільму Демієна Шазелла "Вавілон" у Лос-Анджелесі. У цій картині акторка зіграла роль другого плану, а головні дісталися Бреду Пітту та Марго Роббі. Про це пише Daily Mail.

Для світського заходу зірка одягла гарний вечірній ансамбль від бренду Saint Laurent. На ній був чорний жакет з атласними лацканами та квіткою, а також сукня з напівпрозорою спідницею з воланами.

Завершенням образу стали яскравий макіяж з акцентом на очах, червоний манікюр та чорні босоніжки на високих підборах. З прикрас акторка вибрала довгі діамантові сережки.

Нагадаємо, за словами інсайдерів, зірка екрану Олівія Вайлд дуже важко переживає розлучення зі співаком Гаррі Стайлсом.

Знаменитості зустрічалися близько двох років, попри те, що акторка була в офіційному шлюбі з іншим чоловіком та виховувала двох дітей.

Восени 2021 року ексдівчина 28-річного Гаррі Стайлса та актор Джейсон Судейкіс офіційно розлучилися. Повідомлялося, що причиною стали стосунки Олівії Вайлд та співака. За словами Судейкіса, мама його дітей розпочала роман зі Стайлсом лише заради популярності.

Також Фокус докладніше писав про причини розриву Олівії Вайлд та Гаррі Стайлса.