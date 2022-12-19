Названы самые трудолюбивые члены британской королевской семьи в 2022 году

Принцесса Уэльская, за каждым выходом которой следят миллионы людей, оказалась только на девятом месте.

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Несмотря на все скандалы, которые не перестают провоцировать отдельные представители королевской семьи, основная масса роялов продолжает прилежно исполнять свои обязанности, и количество встреч и мероприятий, которые они проводят, впечатляет. Таблоид Hello на основе данных Тhe Court Circular назвал членов королевской семьи, которые в 2022 году работали, не покладая рук. Отметим сразу, что далеко не все визиты, встречи и мероприятия попадают на страницы СМИ. Члены семьи монарха курируют множество благотворительных проектов, образовательных и медицинских учреждений и программ, которым уделяют много времени.

Самой работящей оказалась королевская принцесса Анна. Несмотря на свой 72-летний возраст она участвовала в 214 мероприятиях, а самым загруженным месяцем стал июль, когда принцесса провела 24 встречи.

[ + – ] Принцесса Анна Фото: The Royal Family

Второе место занимает король Карл III. 74-летний монарх присутствовал на 181 мероприятии. Наиболее занят он был в марте и апреле.

[ + – ] Король Карл III Фото: Getty

На третьем месте неожиданно для многих оказался принц Эдвард, граф Уэссекский. На его счету – 143 встречи, особенно насыщенными выдались май, июнь и ноябрь.

[ + – ] Принц Эдвард, граф Уэссекский Фото: Getty Images

Его жена Софи, графиня Уэссекская, отстала от супруга всего на одну позицию. Она провела 138 королевских мероприятий, всего на пять меньше, чем принц Эдвард.

[ + – ] Софи, графиня Уэссекская "отстала" от мужа всего на пять мероприятий Фото: Getty Images

Пятерку лидеров замыкает принц Уэльский со списком в 126 посещенных и проведенных мероприятий, в том числе церемония награждения премией Earthshot в Бостоне (США). Его жена Кэтрин, за каждым выходом которой следят миллионы людей по всему миру, оказалась лишь на девятом месте. Герцогиня Кембриджская и Корнуолльская присутствовала на 90 королевских встречах и визитах.

[ + – ] Принц Уильям Фото: Getty Images

Королева-консорт Камилла заняла шестую строчку в списке монарших трудолюбов, проведя и посетив 102 королевски мероприятия. Больше всего работы у нее было в ноябре и июне.

На седьмом и восьмом месте – герцог и герцогиня Глостерские со списками в 100 и 94 мероприятий, а замыкает десятку трудолюбивых членов монаршего семейства принц Эдуард, герцог Кентский с цифрой в 78 встреч и визитов.

Напомним, как в Букингемском дворце отреагировали на слова герцогов Сассекских о том, что они хотят извинений от королевской семьи.